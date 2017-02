Découvrez la 1ère réaction de Michel Denisot après l'annonce de l'arrêt du "Grand Journal" de Canal Plus

12:01

Ce matin, Canal Plus a officialisé l'arrêt du "Grand Journal" , l'émission présentée par Victor Robert, à partir du 17 mars prochain.

Peu de temps après cette annonce, Michel Denisot , qui fut le premier à animer le programme entre 2004 et 2013, a tenu à réagir sur son compte Twitter .

"Merci !", a-t-il déclaré sur le réseau social en accompagnant son message d'une photo.

Sur celle-ci, on peut retrouver des anciens chroniqueurs du "Grand Journal" comme Jean-Michel Aphatie, Ariane Massenet, Mouloud Achour ou encore Omar et Fred.

A noter que, dès le 20 mars prochain, les téléspectateurs de Canal Plus retrouveront les programmes en clair à 19h30 autour des émissions identitaires de la chaîne : Le Journal du Cinéma, Le Gros Journal, Le Petit Journal, Catherine et Liliane et Les Guignols.

Voici le message posté par Michel Denisot sur Twitter

