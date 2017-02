Voilà pourquoi Canal Plus a décidé d'arrêter le Grand Journal dès le 17 mars prochain !

13:30

Voilà pourquoi Canal Plus a décidé ce midi de mettre fin à l'émission historique: Le Grand Journal.

Cette émission avait été créée en 2004 par le producteur Renaud Le Van Kim, qui a depuis quitté la chaîne, et a été présentée par Michel Denisot, Antoine de Caunes et Maïtena Biraben.

1/ Des audiences en chute libre

1,7 million de téléspectateurs en 2012 avec Michel Denisot, une saison 2015-2016 avec Maïtena Biraben aux commandes à 599.000 téléspectateurs en moyenne et 3,1% de part d'audience et depuis la rentrée 2016, Le Grand Journal de Victor Robert affiche 124.000 téléspectateurs de moyenne et 0,6% d'audience.

2/ Une émission qui coûte cher et qui ne rapporte pas

Et effet selon les informations de Challenges , Le Grand Journal coûte cher: 120.000 euros chaque soir en 2015, soit 24 millions d’euros à l’année, un chiffre « tombé » à quelque 100.000 euros par jour soit 20 millions d’euros par an pour Maïtena Biraben.

«Nous ne sommes pas dans une logique d’audience publicitaire, expliquait le directeur général du groupe Canal+ Maxime Saada à Challenges fin 2015.

La fonction première de la grille en clair est d’être une vitrine, de donner envie aux gens de s’abonner ».

Mais au niveau d’audience atteint cette année par l’émission, cette stratégie ne tient plus.

Le spot de 30 secondes de publicité dans Le Grand Journal était proposé à 11.000 euros en octobre 2011, elle ne vaut plus que... 1.800 euros actuellement.

Le Grand Journal est devenu un non-sens économique."

3/ Mission impossible pour Victor Robert

En reprenant l'émission au mois de septembre, Victor Robert savait que la tâche serait également difficile en succédant à des personnalités aussi forte.

Il avait déclaré lors de la première être "sur un fauteuil éjectable, saluant ses prédécesseurs, ajoutant à la fin de l'émission, "Le Grand Journal" n'est pas mort, il respire encore".

.

.

La première du Grand Journal avec Victor Robert

.



Pour le lancement du Grand Journal, Victor... par morandini