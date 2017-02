USA : Michelle Obama va bientôt être du jury du concours culinaire "Master Chef junior"

14:00

Les Obamas sont de retour de leur escapade aux Caraïbes bien méritée et Michelle est sur le point de revenir sur le devant de la scène ! Les téléspectateurs américains vont la revoir en effet sur leurs écrans de télévision, en tant que juge invité sur l'émission culinaire Master Chef junior animé par le célèbre Gordon Ramsey.

Lors de ce rendez-vous, elle jugera des plats réalisés par des jeunes âgés de 8 à 13 ans.

Michelle a toujours été un défenseur de la lutte contre l'obésité infantile en particulier lorsqu'elle était Première Dame des États-Unis. La campagne "Move Let!" avait été lancée par l'ex-première dame en 2010 dans le but d'éduquer une génération d'enfants américains plus saine.

Selon le Chicago Times , cinq des enfants en compétition dans l'émission de cuisine cette année sont de Chicago, la ville natale Barack et Michelle.

Le gagnant de la cinquième saison remporera 100 000 dollars.



