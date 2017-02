OFFICIEL: L'émission de Thomas Thouroude sur France 2 "Actuality" s'arrêtera le 3 mars prochain

11:46

L'émission " Actuality " ne sera plus diffusée sur France 2 après le 6 mars, le dernier numéro sera donc diffusé le 3 mars, vient d'annoncer la chaîne dans un communiqué.

La direction a décidé d'arrêter le magazine présenté par Thomas Thouroude depuis septembre dernier.

Le programme quotidien sera remplacé par un nouveau jeu, intitulé "Tout le monde a son mot à dire", présenté par Sidonie Bonnec et Olivier Minne .

Dans celui-ci, qui sera diffusé à 18h00, deux équipes - aidées par des personnalités - s'opposeront avec des questions de culture générale.

"France 2 a décidé d'un commun accord avec Thomas Thouroude et Elephant & Cie d'arrêter à compter du 6 mars, l'émission "AcTualiTy" à l'antenne depuis septembre 2016.", peut-on lire.

Et d'ajouter: "Malgré la qualité éditoriale d'"AcTualiTy" et les ajustements apportés quotidiennement depuis six mois, l'audience de l'émission est jugée encore insuffisante."

"France 2 remercie Elephant et cie et réaffirme sa confiance en Thomas Thouroude qui reste un visage de l'antenne.", conclut la direction.



