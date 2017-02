Le chanteur M Pokora révèle pourquoi il refuse de participer à "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier

10:21

A l'occasion du lancement de la sixième saison de " The Voice " samedi prochain sur TF1, M Pokora est interrogé dans Télé Star et il explique pourquoi il refuse d'aller dans "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier:

"Je ne vois pas l'intérêt d'y participer.

Pour moi, un chanteur n'a pas sa place dans l'émission

La musique, c'est tellement subjectif. On ne juge pas un album en une écoute et en lisant le texte bêtement".

M Pokora indique que "très peu de musiciens qui vont dans cette émission se font encenser ou alors c'est parce que les deux en face ont peur de s'en prendre une".

