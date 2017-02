La chanteuse Adèle triomphe aux Grammy Awards en emportant cinq récompenses!

07:48

Adele, la reine britannique des balades mélancoliques, a triomphé dimanche aux Grammy Awards en emportant cinq récompenses, dont celle du meilleur album, du meilleur enregistrement et de la meilleure chanson pour "Hello".

La chanteuse a enchanté la soirée la plus importante de la musique américaine, de sa grâce, de sa gentillesse et de sa générosité avec une interprétation très émouvante de "Hello" le joyaux de son album et un hommage époustouflant à George Michael, récemment décédé.

Gênée par un incident technique - similaire à celui qui avait ruiné sa performance aux Grammy Awards de l'année dernière - elle a repris depuis le début finissant sous les applaudissements d'une salle debout.

Lorsqu'elle a reçu la récompense suprême pour l'album de l'année, elle a rendu un hommage appuyé à Beyoncé, la grande perdante de la soirée et à son album "Lemonade".



