Audiences Access - Avec "Salut les terriens" sur C8, Thierry Ardisson reste fort à 1.2 million de téléspectateurs

09:17

En access hier, "50 Mn Inisde" sur TF1 a attiré 2.898.000 téléspectateurs et 16.3% de part de marché.

Derrière, sur France 3, le 19/20 est à 3.298.000 personnes.

Du côté des talks-shows, c'est toujours une large domination de Thierry Ardisson sur C8 avec 1.190.000 personnes devant leur écran, face à "C l'hebdo" sur France 5 qui était en best-of et doit se contenter de 508.000 téléspectateurs pour sa première partie et 300.000 pour la deuxième partie jusqu'à 20h25.

Du côté d'M6, le magazine déco est à 1.415.000 et 8.7% de part de marché.



