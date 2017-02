Deux hommes soupçonnés d'avoir planifié un attentat en Europe ont été arrêtés en Turquie

07:47

Deux hommes soupçonnés d'avoir planifié un attentat en Europe au nom de l'EI ont été arrêtés il y a une dizaine de jours dans le sud de la Turquie, selon l'agence turque Dogan.

Les deux hommes, un Danois d'origine libanaise de 35 ans, et un Suédois d'origine irakienne de 38 ans, ont tous les deux été entraînés en Syrie et étaient entrés illégalement en Turquie il y a douze jours, précise Dogan.

La police a fouillé une maison dans laquelle les deux hommes se cachaient à Adana, dans le sud du pays, et les ont interrogés pendant dix jours, poursuit l'agence, selon laquelle ils avaient rejoint l'EI il y a trois ans.

Les services de sécurité suédois (Säpo) ont confirmé l'information auprès du quotidien Aftonbladet.







