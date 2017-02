Météo France place 25 départements en vigilance orange "neige-verglas" et "vent violent"

07:29

Ce matin, Météo-France a placé en vigilance orange vent et neige et verglas 25 départements, dont l'Aveyron, la Haute-Garonne, Le Tarn et le Tarn-et-Garonne, et ce, jusqu'à lundi en fin d'après-midi.

Ces derniers s'ajoutent aux 21 autres allant des Deux-Sèvres à l'Aisne et comprenant toute l'Ile-de-France, qui avaient été placés en vigilance orange hier en raison de chutes de neige attendues et de risques de verglas dans la nuit et ce jusqu'à dimanche après-midi.

Dans la journée le vent d'autan va progressivement se renforcer. La nuit prochaine et demain lundi les rafales atteindront sur les régions de plaine souvent les 100 km/h. Sur les hauteurs les rafales seront voisines de 120 km/h. Ce type d'épisode se produit une à deux fois par an.



Avec la vague de froid qui arrive sur la France... par morandini