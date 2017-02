Selena Gomez pousse un gros coup de gueule contre les réseaux sociaux :"Je ne les supporte plus!"

17:31

À l'occasion de la sortie de "13 Reasons Why"sur Netflix, Selena Gomez s'est exprimée, lors de la conférence de presse, sur son absence volontaire des réseaux sociaux.

"C'est très dur pour moi en ce moment. Je ne supporte plus les réseaux sociaux. Je ne supporte plus la manière dont ils nous observent et leur distorsion de la réalité. J'aimerais qu'ils comprennent. Je pense qu'ils ont besoin de voir quelque chose d'effrayant pour comprendre la vérité." a t'elle déclaré.

Rappelons que la jeune star aura été la personnalité la plus suivie sur Instagram en 2016, avec 103 millions d'abonnés a indiqué le réseau social, détrônant par la même occasion Taylor Swift.

