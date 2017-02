EXCLU: Découvrez la nouvelle série quotidienne produite par Cyril Hanouna qui démarre lundi sur CStar - Vidéo

11:01

CStar diffusera à partir de lundi "Le Morning", une série humoristique quotidienne de format court, première fiction de H2O, la société de production de l'animateur vedette Cyril Hanouna.

Chaque matin, un épisode de trois minutes sera diffusé à 07H40 dans l'émission "Lâche ta couette", le week-end à 11H30 et dix épisodes d'affilée le dimanche à 17H05.

Christophe Sabot, patron de CStar (groupe Canal+), avait demandé l'an dernier à Cyril Hanouna une série courte de comédie destinée à devenir "emblématique de la chaîne", a indiqué François de Brugada, PDG de Banijay Group France qui chapeaute H2O.

"Son idée était que ce soit un format court qui se déroule dans les coulisses des matinales d'une station de radio", a poursuivi le producteur. La série humoristique, écrite par Louis Aubert et Guillaume Cochard ("Nos chers voisins" sur TF1), s'appuiera sur six personnages récurrents: Ludo, l'animateur vedette du "Morning", Greg "le sniper", Élodie jolie chroniqueuse, un stagiaire, une journaliste et le patron.

Quarante-cinq épisodes de cette première fiction de H2O Fictions, filiale de H2O, ont déjà été écrits et tournés.

Les soixante épisodes de la deuxième saison sont déjà en cours d'écriture.

