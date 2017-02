La cinquième saison de la série "Orange is the new black" lancée le 9 juin prochain sur Netflix

12:01

Les fans de " Orange is the new black " vont être ravis !

Netflix vient d'annoncer la date du retour de la série américaine. Elle sera lancée le 9 juin prochain sur la plateforme.

Une courte vidéo annonçant la cinquième saison a été dévoilée sur Internet (voir ci-dessous).

Au casting, les fans retrouveront les acteurs principaux, comme Taylor Schilling, Laura Prepon, Natasha Lyonne ou encore Adrienne C. Moore.

En attendant, vous pouvez (re)découvrir les précédentes saisons sur Netflix ou le vendredi soir sur Numéro 23 .

Orange is the New Black - Date de lancement de... par morandini