Michael C. Hall, le héros de "Dexter", incarnera le président JFK dans la 2ème saison de la série "The Crown"

16:30

Un nouvel acteur va rejoindre le casting de la deuxième saison de " The Crown ".

Selon Variety , Michael C. Hall incarnera le président John Fitzgerald Kennedy dans la série historique de Netflix .

Le comédien donnera notamment la réplique à Matthew Goode .

Lancée en novembre dernier, "The Crown" relate le règne d'Elizabeth II, de son mariage jusqu'à aujourd'hui.

Au casting de la première saison, les utilisateurs de la plateforme ont pu retrouver Claire Foy, Matt Smith, Jared Harris ou encore Vanessa Kirby.

Durant huit saisons, Michael C. Hall a été Dexter Morgan dans la série américaine "Dexter". Précédemment, les téléspectateurs l'ont également vu dans "Six Feet Under".

Bande annonce de la première saison de la série... par morandini