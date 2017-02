Penelopegate - Sondage: François Fillon doit renoncer à l'élection présidentielle pour 70 % des Français

08:14

Selon un sondage Odoxa réalisé pour franceinfo, 7 Français sur 10, ainsi qu'un majorité de sympathisants de droite, pensent aujourd'hui que François Fillon devrait renoncer à l'élection présidentielle.

Plus précisément, 79% des personnes interrogées disent ne pas avoir été convaincues par les explications du candidat à la présidentielle , qui a, rappelons-le, reconnu avoir commis une "erreur" et a publié une "lettre aux Français".

Une opinion qui est partagée par 61% des sympathisants de droite.

Ainsi, 70% des Français et 53% des proches de la droite estiment que le candidat devrait renoncer à se présenter.

On apprend également dans cette étude que les trois quarts des personnes interrogées disent avoir désormais une "mauvaise opinion" de François Fillon, contre 25% qui en gardent une une "bonne".

Enquête réalisée par internet les 8 et 9 février auprès d'un échantillon de 1.001 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.

Les baromètres d'opinion donnent une indication de l'état des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.



