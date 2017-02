Florent Pagny critique une nouvelle règle de l'émission "The Voice" qui ne lui plaît pas !

10:45

Florent Pagny, coach du programme, a accordé un entretien au site de TV Mag dans lequel il n'hésite pas à donner son avis sur une des nouvelles règles de l'émission, qu'il n'apprécie guère.

En effet, les célèbres fauteuils ne se retourneront plus si le candidat n'est choisi par aucun des coachs.

"Désormais, quand on ne se retourne pas tous les quatre, on parle entre nous, on dit pourquoi on n'a pas appuyé, puis, éventuellement, on reconnaît des qualités. Je suis quelqu'un de franc, je préfère dire les choses en face.", a-t-il expliqué.

Avant de regretter: "Il y a un petit côté fuyant qui me dérange dans cette règle".

« The Voice » sera donné le 18 février 2017 sur TF1.



Florent Pagny aimerait rester coach de "The... par morandini