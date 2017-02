"Bamboula": Le syndicaliste de la police qui a dérapé hier soir sur France 5 s'excuse - VIDEO

08:05

Ce jeudi soir, sur France 5, Luc Poignant a tenu des propos qui ont quelque peu choqué les personnes présentes en plateau mais aussi les téléspectateurs.

Dans "C dans l'Air", le chargé de communication du syndicat Unité SGP Police, était interrogé sur l'affaire Théo et a tenté de défendre l'image des policiers qui pour lui, sont souvent la cible d'insultes au quotidien.

Avant de lâcher: «Mais la version, j'ai la même, je vais rester poli. Parce que les mots, "bamboula",d'accord, ça ne doit pas se dire, etc, ça reste encore à peu près convenable...»

Surprise par les propos de son invité, Caroline Roux l'a immédiatement repris par un "non" sec.

Et Luc Poignant de répondre: «Bah, enculé de flic, c'est pas convenable non plus !»

«Dans les deux sens, ça n'est pas convenable, voilà», a alors ajouté la journaliste. «Oui mais d'accord, mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux, c'est ça le problème», a rétorqué Luc Poignant.

Ces propos ont choqué de nombreux téléspectateurs qui n'ont pas hésité à manifesté leur colère sur les réseaux sociaux.

Interrogé dans la soirée par RTL, le policier a présenté ses excuses:

"Le terme de "bamboula" est tout aussi condamnable de la part de mes collègues que lorsque nous sommes traités d'enculés de flic.

L'un comme l'autre est parfaitement inacceptable.

Je ne suis pas raciste.

Je présente mes plus plates excuses."

Affaire Théo - un syndicaliste policier dérape... par morandini