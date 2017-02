Les Galeries Lafayette s'excusent après avoir obligé une femme atteinte d'un cancer à retirer son bonnet

17:00

Un agent de sécurité a demandé à une femme d'ôter son bonnet pour pouvoir accéder au magasin Les Galeries Lafayette de Toulouse. Un geste malencontreux, car cette dernière portait un couvre-chef parce qu'atteinte d'un cancer.

L'homme n'a pourtant pas laissé cette femme entrer, ce qui a mis en colère sa fille qui a écrit son mécontentement dans un post sur Facebook .

«Pour montrer sa bonne foi, ma mère s'est exécutée, l'agent a alors bien attesté qu'elle n'avait plus de cheveux», explique sa fille qui l'accompagnait.

Et d'ajouter: "Maman, tu voulais juste faire plaisir, en t'achetant une broche pour mettre à ton bonnet pour avoir l'air plus joyeuse, mais au lieu de ça tu es partie de cette enseigne effondrée, humiliée. Le petit chien de garde de la galerie Lafayette n'a pas souhaité que tu rentres car tu avais un couvre-chef. Tu as montré ta bonne foi en le retirant. Il a bien vu que tu n'avais plus de cheveux. Tu l'as remis et là, tu n'as pas pu rentrer (...) . Tu t'es effondrée. J'ai honte, honte pour eux!"

Face à la polémique, le directeur a publié un communiqué dans lequel il présente ses excuses. "Les informations très graves concernant l’accueil et le mauvais traitement réservés à une cliente au magasin de Toulouse sont choquantes. Nous condamnons vivement ces agissements qui ne reflètent en rien les valeurs de notre enseigne. Je tiens, en mon nom personnel et au nom de tous les collaborateurs des Galeries Lafayette de Toulouse, à présenter des excuses à notre cliente, à sa fille, ainsi qu’à toutes celles et à tous ceux qui se sont sentis atteints dans leur dignité. Nous sommes en contact direct avec notre cliente et sa fille pour réparer au mieux le tort humain causé par ces évènements" a écrit Didier Drahon.

Ce mot a ravi les intéressées qui se sont encore manifestées sur les réseaux sociaux "Je remercie M. Drahon pour ce communiqué !!! Ma maman est très heureuse de cette reconnaissance . Merci aussi pour vos échanges téléphoniques. Je tiens à rajouter que ma maman et moi même allons rencontrer l'équipe de la galerie Lafayette . Merci également aux personnes qui soutiennent ma maman c'est super."



