La direction de TF1 dément les rumeurs de départ de Jean-Pierre Penaut du journal de 13h

15:27

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur plusieurs sites et les réseaux sociaux : TF1 aurait décidé de se séparer de Jean-Pierre Pernaut .

De nombreux sites médias ont relayé des rumeurs sur le fait que des négociations seraient en cours pour confirmer les modalités du départ du journaliste.

Aujourd'hui, sur Twitter , Catherine Nayl, la Directrice Générale Adjointe Information du groupe TF1, a tenu à démentir ces informations.

"Que les téléspectateurs de @ TF1 et de @ pernautjp # LE13H se rassurent, il revient lundi et pour longtemps!", a-t-elle déclaré. Depuis lundi, Jean-Pierre Pernaut est en vacances et est remplacé par Jacques Legros.

Catherine Nayl a ajouté le mot-clef "stoplarumeur" sur son message.

Rappelons que Jean-Pierre Pernaut est à la tête du journal de 13h de TF1 depuis 1988. .

