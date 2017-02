Fanny Rey, ex-candidate de Top Chef sur M6, seule femme à avoir décroché une étoile au Michelin !

14:41

Ce matin, le célèbre Guide Michelin a dévoilé son palmarès au Palais Brongniart.

Et parmi les chefs récompensés, il y a Fanny Rey.

Son nom ne vous est peut-être pas inconnu, et pour cause, elle avait participé à l'émission "Top Chef" sur M6 en 2011.

La chaîne a d'ailleurs tenu à la féliciter après avoir reçu une étoile.

D'autant qu'elle est la seule femme à avoir été récompensée cette année !

A 35 ans, Fanny Rey est chef et propriétaire de l'Auberge la Reine Jeanne à Saint-Rémy-de-Provence



Un candidat de "Top chef" ne fait pas la... par morandini