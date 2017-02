Canal Plus présente CNews, une chaîne d'opinions et de débats avec Elkabbach, PPDA, Arhab, Menant, Morandini...

13:30

Le groupe Canal+ se donne trois ans pour que iTELE, sa chaîne d'info en continu lourdement déficitaire, qui deviendra CNews le 27 février, retrouve l'équilibre financier, a indiqué jeudi aux Échos le directeur général des antennes, Gérald-Brice Viret.

"Nous y parviendrons en augmentant nos revenus et en maintenant les coûts de grille autour de leur niveau actuel, entre 20 et 30 millions d'euros", "l'objectif est de diviser par deux les pertes d'ici 15 mois ", indique-t-il.

Il rappelle que la chaîne affiche des pertes opérationnelles de plus de 20 millions en 2016.

Pour atteindre cet objectif, la chaîne devra réaliser une part d'audience de 1 à 1,2% sur les CSP+, indique le journal, contre 0,6 à 0,7% aujourd'hui.

Et pour se démarquer des trois autres chaînes d'info gratuites, CNews se voit en "chaîne du décryptage et des opinions avec un +s+", selon Gérald-Brice Viret.

Le décryptage en plateau, moins coûteux que l'envoi de journalistes sur le terrain, sera également privilégié, et les synergies avec Infosport+ et Canal+ joueront à plein, explique-t-il au quotidien. Gérald-Brice Viret a confirmé l'arrivée de nouvelles têtes d'affiche : Jean-Pierre Elkabbach en matinale, Patrick Poivre d'Arvor et Rachid Arhab dans une émission de décryptage de l'actualité présentée par Virginie Chomicki le vendredi de 18 à 20 heures (avec un journal d'info littéraire le week-end pour PPDA) et Marc Menant pour une émission d'actualité "positive" le week-end.

Contrairement -une fois de plus aux rumeurs- Gérald-Brice Viret confirme que Jean-Marc Morandini sera sur CNews, la date de son retour et l'horaire seront communiqués ultérieurement.

Quand aux journaliste qui avaient fait grève, ils seront remplacés d'ici la fin du semestre, selon Les Échos.

.



Regardez le lancement de la nouvelle émission... by morandini