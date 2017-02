Elsa Zylberstein s'exprime pour la 1ère fois après sa garde à vue pour "délit de fuite" après avoir renversé une dame

11:21

Lundi dernier, Elsa Zylberstein était placée en garde à vue pour "délit de fuite observé après un accident sur la voie publique, impliquant un piéton".

L'état de santé de ce dernier - une personne âgée - ne suscitait pas d'inquiétude.

Quelques jours après les faits, la comédienne a tenu à s'exprimer pour la première fois. Pour cela, elle a utilisé son compte Instagram .

"Je regrette infiniment et sincèrement ce qui s'est passé. J'ai réagi dans la panique", a-t-elle débuté.

Et d'ajouter : "Une fois retrouvé mon sang-froid, je me suis immédiatement rendue à la police afin de donner mon identité et surtout d'avoir des nouvelles de la dame que j'ai accidentellement heurtée".

"Aujourd'hui, et sans violer les règles de la procédure judiciaire, mon souhait est de pouvoir la rencontrer afin de lui présenter mes excuses".

Voici le message posté par Elsa Zylberstein

