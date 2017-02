La vidéo qui va vous briser le coeur: Les stars se mobilisent pour la protection des chiens avec PETA - Regardez

12:00

C'est une vidéo qui vient d'être mise en ligne sur les réseaux sociaux américain par l'association de protection PETA.

Elle veut alerter et dénoncer les propriétaires qui laisse leur animal toute l'année dans le jardin accroché à un arbre dans le froid, le vent, la pluie.

"Ne les traiter pas comme des objets mais comme des membres de la famille" dit l'association, alors qu'en voix off on peut entendre plusieurs personnalité se mettre à la place des chiens prononcer des phrases comme:

"Quand vous m'avez adopté vous saviez que vous alliez me laisser des nuits entière dans le froid", "que j'allais passer mes journées seul le plus loin possible de la maison pour ne pas que vous culpabilisiez", "que jamais je n'aurai un contact avec votre main pour avoir ce câlin que je cherche temps...

Parmi les célébrités américaine, on trouve: Tom Hardy, Casey Affleck, Priyanka Chopra, Edie Falco, Bill Maher...

.

Regardez

.



La vidéo qui va vous briser le coeur: Les stars... by morandini