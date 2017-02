Valérie Damidot règle ses comptes avec Canteloup: "Il ne m'a jamais fait rire. Ses blagues homophobes font vomir"

08:09

"Je n'ai jamais ri à une seule de ses blagues", "Carton rouge pour l'ensemble de sa carrière", "ses blagues homophobes font surtout vomir..."

Le moins que l'on puisse dire c'est que Valérie Damidot n'a pas mâché ses mots, hier sur twitter contre Nicolas Canteloup.

Et visiblement le dérapage d'hier n'est pas la seule cause de la colère de l'animatrice qui a multiplié les attaques contre l'imitateur vedette d'Europe 1.

Même les excuses présentées hier par le Nicolas Canteloup et son producteur n'ont pas trouvé grâce à ses yeux.

Pour mémoire, la société des rédacteurs d’Europe 1 avait fait part de son « malaise » après une chronique de Nicolas Canteloup sur le viol présumé par des policiers d’un jeune homme à Aulnay-sous-Bois.

De son côté, Thomas Sotto avait affirmé que ce passage était "consternant"

Le producteur de Nicolas Canteloup, Jean-Marc Dumontet, s’est pour sa part dit désolé:

"C’était un très gros dérapage ce matin, évidemment involontaire .

Très mauvaise inspiration qui ne nous ressemble pas.

On pensait que c’était trash, c’était juste pas drôle et vulgaire.

Très sincèrement désolé."

Jean-Marc Morandini:

"Même si la mode médiatique est au lynchage collectif (et j'en sais quelque chose), pour avoir travaillé longtemps avec Nicolas, je peux affirmer, envers et contre tous s'il le faut, que Canteloup est l'une des personnalités les plus agréables et respectueuses du PAF.

Je pense comme beaucoup que son texte était une énorme erreur, un gros dérapage, mais il l'a reconnu rapidement et s'est excusé.

Il est chaque matin en direct depuis 10 ans et fait rire la France entière. Alors, passons à autre chose..."

