Les jeunes Français, "les plus pessimistes" sur l'avenir devant les Italiens et les Turcs !

14:01

Les jeunes Français sont les "plus pessimistes" quant à leur avenir, devant les Italiens et les Turcs, établit une enquête internationale sur la génération Z, soit les jeunes nés autour des années 2000.

Avec 67% des 15-21 ans qui se disent heureux et 10% malheureux, les jeunes Français figurent aussi parmi les moins contents de tous les sondés, selon une étude de la fondation Varkey, une organisation britannique pour l'éducation, qui a interrogé 20.000 jeunes des six continents.

53% des membres français de cette génération Z pensent que "le monde se dégrade" et 6% à peine qu'il s'améliore, révèle l'enquête. Pour 81% des sondés, la principale crainte vient de la montée de l’extrémisme et du terrorisme, la France ayant essuyé plusieurs attentats jihadistes, avec 238 morts et des centaines de blessés depuis janvier 2015.

Le "manque d'opportunités professionnelles" explique également ce pessimisme, souligne Vikas Pota, le directeur général de la fondation Varkey, dans un entretien avec l'AFP.



