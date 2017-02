17:01

Les abonnés à Netflix et Canal+ pourront bientôt regarder les vidéos en ligne dans toute l'Europe.

"Toute personne qui a souscrit un abonnement pour suivre sa série préférée, écouter de la musique ou assister à des manifestations sportives à domicile pourra en faire autant lorsqu'elle voyagera en Europe", a déclaré le vice-président de la Commission européenne en charge du numérique, Andrus Ansip.

Le Parlement européen, les États membres et la Commission européenne se sont mis d'accord pour lever le géoblocage, qui intervient actuellement dans les pays de l'UE et qui empêche la lecture de vidéos hors des frontières du pays où a été signé l'abonnement. L'accord devra toutefois passer devant le Conseil de l'UE et le Parlement européen avant d'être confirmé.

"C'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs européens. Des barrières artificielles vous empêchant d'utiliser vos abonnements à des vidéos, de la musique et des jeux en ligne contredisent le principe même de marché unique", a réagi Monique Goyens, directrice du Bureau européen des consommateurs (Beuc).



