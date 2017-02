Nicolas Canteloup présente ses excuses et évoque "un très gros dérapage" après un sketch sur Théo sur Europe 1

12:57

Ce matin sur Europe 1, dans sa "Revue de presque", Nicolas Canteloup a évoqué l'affaire Théo. Mais son sketch est mal passé, et a été la cible de nombreuses critiques.

Dans la matinée, l'humoristes et son manager ont présenté leurs excuses. "C'était un très gros dérapage ce matin (...) c'était juste pas drôle et vulgaire", a déclaré Jean-Marc Dumontet, au nom de Nicolas Canteloup et son équipe.

Avant de préciser que cela était "évidemment involontaire.", une "Très mauvaise inspiration qui ne nous ressemble pas.".

Et d'ajouter: "On pensait que c'était trash, c'était juste pas drôle et vulgaire."

"Très sincèrement désolé.", a-t-il conclu.

Dans sa "revue de presque", Nicolas Canteloup avait déclaré, en prenant la voix de François Hollande:

"Le rôle de la police, c'est de protéger les citoyens, ce n’est pas de mettre des matraques dans les fesses. Maintenant je tiens à m’adresser tout de même à la population gay de ce pays, une population qui me tient particulèrement à cœur, c'est moi qui ait fait le mariage gay aux côtés de Christiane Taubira."

Et d'ajouter: "Je voulais leur dire ceci: Amis gays, ce n’est pas la peine non plus de chercher un deux pièces dans Aulnay centre, la police ne recommencera plus.

C’était un accident, je tiens à le préciser, pas une pratique courante sur Aulnay-sous-Bois."

Et de poursuivre: "J’ai rendu possible le mariage gay. Après l’épisode de la matraque, après réflexion, s’il se découvre des sentiments sur le policier qui lui a introduit la matraque, ils pourront grâce à moi s’épouser en toute légalité."

Avant les excuses de Nicolas Canteloup et Jean-Marc Dumontet, la société des rédacteurs d'Europe 1 avait publié un communiqué pour faire part de son "indignation" , et rapportant un "malaise réel au sein d e la rédaction."







