Penelopegate: Sondage: Marine Le Pen serait battue au second tour, soit par Emmanuel Macron, soit par François Fillon

12:30

Selon le sondage quotidien d'Opinionway pour Les Echos et Radio Classique, les excuses et explications de François Fillon ne lui a pas encore permis de rattraper son retard sur Marine Le Pen et Emmanuel Macron dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle.

Il reste pour le moment à 20% d'intentions de vote, contre 25% pour la présidente du Front national et 22% pour l'ex-ministre de l'Economie.

En revanche, dans tous les cas de figure, Marine Le Pen serait battue au second tour, soit par Emmanuel Macron (34% contre 66%), soit par François Fillon (38% contre 62%).



