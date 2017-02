AVANT PREMIERE - EXCLU - Pour RTL9, la chanteuse Joyce Jonathan part "à la roots" et sans un sou en poche en Colombie - Regardez

13:30

Le samedi 25 février prochain, à 19h30, la chaîne RTL9 diffusera un nouveau numéro de l'émission " A la roots ".

Après avoir emmené Louis Bertignac en Thaïlande, après avoir voyagé avec Natasha St-Pier à la Nouvelle-Orléans, après un road trip avec Grégoire dans le désert du Nevada, Stéphane Basset entraîne la jeune chanteuse Joyce Jonathan en Colombie.

Pour cette jeune chanteuse qui est de nature assez réservée, l'enjeu est de taille ! Comment va-t-elle vivre cette expérience ? Le public colombien sera-t-il réceptif à sa musique ?

Partir « à la roots » à l’étranger sans un sou en poche et avec pour seul moyen de survie, une guitare, c’est le pari fou que propose l’animateur et producteur Stéphane Basset aux plus grandes stars de la scène musicale française.

Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir un extrait de l'émission diffusée le samedi 25 février prochain, à 19h30.

JOYCE JONATHAN PART À LA ROOTS EN COLOMBIE par morandini