EXCLU - AVANT-PREMIERE: Comment allons nous cuisiner d’ici 2050 ? La chaîne Planète+ a enquêté - Regardez

La cuisine répond à un besoin vital mais elle est aussi une question de plaisir, d’émotions, de transmission.

En 2050, la cuisine devra aussi répondre à des enjeux environnementaux : être durable, préserver les ressources de la planète et faire face à la surconsommation de viande.

Le film notamment présente de nouvelles manières de donner du goût à notre cuisine en se tournant vers de nouveaux ingrédients. Demain, la cuisine nous aidera à répondre aux enjeux de santé publique en étant de plus en plus connectée, avec des outils de haute précision, des robots qui feront peut-être tout à notre place. Tout ceci se fera probablement avec l’aide des imprimantes alimentaires 3D adaptée à nos besoins de santé et nos préférences alimentaires.

Avec la participation exceptionnelle de Thierry Marx, chef français étoilé et spécialiste de cuisine moléculaire.



Jeanmarcmorandini.com vous propose de découvrir, en exclusivité , les premières images de l'émission.

.

Regardez

.