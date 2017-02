Le sport féminin à l'honneur dans les médias ce week-end - Voici le programme

14:01

De nombreux médias vont mettre en avant le sport féminin en diffusant des reportages et des compétitions le week-end prochain, dans le cadre des "4 saisons du sport féminin", a annoncé le CSA.

France 4 diffusera le match de tennis du 1er tour de la Fed Cup Suisse/France mais aussi le match de rugby France/Écosse comptant pour le Tournoi des 6 nations, samedi soir, et France Ô les finales des championnats de France Elite de boxe féminine.

Ce week-end d'épreuves au féminin marque le coup d'envoi de la deuxième édition des "4 saisons du sport féminin", qui met cette année l'accent sur la pratique du sport en région, alors que 63% des licenciés de fédérations sportives en France restent des hommes, selon un rapport du ministère des Droits des femmes.

Cette initiative doit "rendre visible ce qui est invisible: la place des femmes et leur absence de visibilité", a souligné Laurence Rossignol, la ministre du Droit des femmes, lors d'une conférence de presse au CSA.

Le réseau beIN diffusera aussi les matches de Fed Cup et deux matches de Champions League de handball féminin.

Numéro 23 diffusera de son côté le meeting féminin d'athlétisme du Val d'Oise. France Bleu, France Inter et Franceinfo participent aussi au dispositif avec des chroniques, des émissions spéciales des portraits de sportives comme la judoka Clarisse Agbégnénou et l'arbitre de foot Stéphanie Frappart, première femme à diriger un match professionnel masculin.

Dans le cadre de ce week-end dédié à cette opération, les antennes du Groupe TF1 mettent à l’honneur le sport féminin à travers différents sujets et reportages.

Dimanche, "TELEFOOT" consacrera un sujet sur Alex Morgan, footballeuse américaine de 27 ans arrivée en début d’année à l’Olympique Lyonnais, club présidé par Jean-Michel Aulas.

Le portrait de cette Américaine sera également à l’honneur dans le JT du Week-end présenté par Audrey Crespo-Mara.

A la lisière du sport et des performances physiques de haut niveau, la rédaction des JT partira à la découverte des métiers de la Haute Montagne, avec un sujet sur Fleur FOUQUE, l’une des 5 femmes guides de haute montagne sur 160 hommes.

Dimanche, au JT de 20H, la nouvelle rubrique sport "Tribune Libre" sera consacrée au sport féminin.

Les JT de la chaîne d'information sur le Canal 26 LCI reviendront sur cette nouvelle édition des 4 Saisons du Sport Féminin.

"Au Coeur de Nos Différences" consacrera une émission sur ces femmes qui évoluent dans des univers professionnels très masculin.

Les téléspectateurs découvriront l'interview de Brigitte HENRIQUES, ancienne internationale de l'équipe de France de football et aujourd'hui, secrétaire générale de la FFF.

Sur NRJ 12 vendredi 10 février à 17h25, Ayem Nour et toute l’équipe du "MAD MAG" recevront deux sportives.

La lutteuse professionnelle Wafa, qui avait participé à la 3ème saison de Friends Trip et Alice de "The Game of Love", membre de l’équipe de France d’aviron.

Les 11 et 12 février NRJ 12 et CHERIE 25 diffuseront des portraits de sportives qui reviendront sur leur parcours de femmes et de championnes.

Les réseaux sociaux des deux chaînes soutiendront aussi l’opération et diffuseront les séquences.

"Il y a aujourd'hui beaucoup de différences entre le sport professionnel masculin et féminin: pour les combler, on a besoin de la médiatisation", a déclaré à l'AFP le ministre des Sports, Thierry Braillard.

Une loi en ce sens doit être soumise au vote du Sénat le 15 février: elle autorise une personne morale à posséder un club féminin et un club masculin dans une même discipline, une pratique interdite jusqu'ici, qui devrait faciliter les investissements dans le sport féminin, selon le ministre.

Les deux ministères impliqués et le Comité olympique prendront le relais avec d'autres événements publics et des tables rondes autour de la promotion du sport féminin.

