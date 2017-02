Twitter présente de nouvelles mesures pour lutter davantage contre les "comptes abusifs" parfois anonymes tenus par des "trolls"

13:01

Twitter vient de présenter de nouvelles mesures visant à lutter contre les "comptes abusifs" parfois anonymes tenus par des "trolls" qui contribuent au harcèlement en ligne.

"Nous prenons des mesures pour identifier les personnes qui ont été suspendues du réseau de manière permanente afin de les empêcher de créer de nouveaux comptes", a expliqué le vice-président de Twitter chargé de l’ingénierie Ed Ho, dans un communiqué.

"Cela vise plus efficacement les formes de comportements les plus courants et les plus nuisibles, notamment les comptes qui sont créés dans le seul but d'agresser et harceler d'autres" comptes, explique-t-il.

"Faire de Twitter un endroit plus sécurisé est notre objectif principal", a souligné M. Ho.

Et d'ajouter: "Nous défendons la liberté d'expression et les gens peuvent voir toutes les opinions sur un même sujet. Mais cela est remis en cause quand les agressions et le harcèlement répriment ou font taire des voix. Nous ne le tolérerons pas et nous lançons de nouvelles mesures pour l'empêcher".

Les utilisateurs pourront procéder à une "recherche sécurisée" qui ne prend pas en compte les tweets ayant "potentiellement des contenus sensibles" ou ceux issus de comptes bloqués et fermés, a précisé M. Ho.



