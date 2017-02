Le comédien Richard Hatch, capitaine Apollo dans la série Galactica, est décédé cette nuit d'un cancer du pancréas

07:01

Richard Hatch est décédé à l'âge de 71 ans d'un cancer du pancréas à Los Angeles.

Il est principalement connu pour avoir interprété le capitaine Apollo dans Galactica et Tom Zarek dans Battlestar Galactica.

Dans les années qui suivirent son rôle phare dans le Battlestar Galactica original, il avait écrit plusieurs romans autour de cet univers et même développé un court métrage intitulé Battlestar Galactica : The Second Coming.

Il était resté très impliqué dans la franchise tout au long des années.

Il avait été nominé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée en 1979

Sa carrière avait démarré avec un passage par la série All My Children en 1971 dans le rôle de Philip Brent, puis on le vit faire des apparitions dans des séries comme Hawaïï Police d’Etat, La Croisière s’amuse, Arabesque, L’île Fantastique…

Son autre fait de gloire fut de succéder à Michael Douglas dans la cinquième et dernière saison de la série Les Rues de San Francisco où il interprétait le rôle de l’inspecteur Dan Robbins.

Dans les dernières années de sa vie, Richard Hatch s’était surtout tourné vers des productions indépendantes.

Battlestar Galactica 1978 Full HD ABC Trailer by morandini