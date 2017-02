Aulnay-sous-Bois: François Hollande s'est rendu au chevet de Théo à l'hôpital Robert-Ballanger

17:36

Le président de la République François Hollande s'est rendu au chevet de Théo à l'hôpital Robert-Ballanger, indique l'Elysée.

Le Président a passé 30 minutes avec Théo et des membres de sa famille...

Vingt-six personnes ont été interpellées dans la nuit de lundi à mardi 7 février à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où des incidents ont éclaté pour la troisième nuit d’affilée, après l’interpellation, le 2 février, d’un jeune homme, gravement blessé à coups de matraque par des policiers, a dit au Monde la préfecture de police.

Cinq véhicules ont été brûlés, deux magasins partiellement brûlés (un restaurant KFC et un garage Peugeot), six poubelles incendiées, des véhicules de secours et de police endommagés, selon la préfecture

Les policiers ont fait l’objet de jets de projectiles.

Selon Loïc Lecouplier, deux véhicules de la brigade anti-criminalité (BAC) ont été pris à partie par «200 individus» et leurs véhicules bloqués par les émeutiers.

«A court de munitions pour leurs armements intermédiaires», à savoir de grenades lacrymogènes pour lanceur Cougar et de projectiles pour LBD 40, les fonctionnaires de police ont été «contraints de tirer en l'air pour se dégager, ce qu'ils ont fait avec succès», a-t-il précisé.

Aulnay-sous-Bois: Le témoignage de Théo qui... par morandini