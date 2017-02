C8 proposera un documentaire sur Jean-Jacques Goldman le jeudi 2 mars à 21h00

16:42

Le jeudi 2 mars prochain, à 21h00, C8 diffusera un documentaire sur Jean-Jacques Goldman, intitulé "Jean-Jacques Goldman, de Coluche à Céline Dion".

Alors que les Enfoirés remontent sur scène pour la 1ère fois sans lui, C8 consacre une soirée spéciale à celui qui a composé l'hymne des « Restos du Cœur » à la demande de Coluche et qui, pendant 30 ans, aura été le chef de file de cette joyeuse troupe.

Son dernier album remonte à 2001, et pourtant, il figure toujours parmi les personnalités préférées des Français.

En s'appuyant sur des archives inédites et les témoignages des complices de la première heure et de ses proches, le documentaire met en lumière la personnalité de cet artiste qui a toujours privilégié le partage bien plus que sa réussite personnelle.

Avec les témoignages exclusifs de : Céline Dion, Florent Pagny, Patricia Kaas, Grégoire, Marc Lumbroso (son premier éditeur), Jean Mareska (son premier directeur artistique), Josiane Balasko, Erick Benzi (réalisateur, arrangeur et complice musical), Chris et Alex Gibson (le chanteur et le pianiste de son groupe d’adolescence), Michael Jones, Calogero, Pascal Obispo et Zazie.

