Le concert des Enfoirés, record d'audience annuel, sera diffusé le vendredi 3 mars sur TF1

Fin janvier, la célèbre troupe des Enfoirés a enregistré son concert annule à Toulouse.

Mais cette année, trois personnalités n'ont pas été présentes pour l'évènement, Mimie Mathy, Jean-Jacques Goldman et Pierre Palmade.

Cette nouvelle édition du concert sera diffusée le vendredi 3 mars à 21h sur TF1.

Et parmi les surprises de la soirée, Thomas Pesquet rejoint les Enfoirés… depuis l’espace puisque l’astronaute français a enregistré plusieurs phrases depuis la Station Spatiale Internationale.

Trente-sept artistes issus de tous les milieux interprètent le single des Enfoirés 2017, Juste une p’tite chanson, déjà disponible sur les plateformes de téléchargement légal : Amir, Jean-Louis Aubert, Bénabar, Amel Bent, Patrick Bruel, Nicolas Canteloup, Sébastien Chabal, Julien Clerc, Patrick Fiori, Liane Foly, Garou, Marie-Agnès Gillot, Kendji Girac, Grégoire, , David Hallyday, Jenifer, Michael Jones, Gérard Jugnot, Claire Keim, Michèle Laroque, Maxime Le Forestier, Nolwenn Leroy, Lorie, Christophe Maé, Mimie Mathy, Jean-Baptiste Maunier, Kad Merad, Jeff Panacloc et Jean-Marc, Thomas Pesquet, M Pokora, MC Solaar, Soprano, Tal, Christophe Willem, Michaël Youn et Zazie.

Dès le lendemain de la diffusion sur TF1, le double CD et le DVD Mission Enfoirés, avec l’intégralité du concert et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l’association de distribuer dix-sept repas. Ils comptent sur vous !



