Aulnay-sous-Bois: Le témoignage de Théo qui affirme avoir été violé par un policier avec sa matraque (Vidéo)

10:16

C'est un document diffusé hier par le journal de 20h de France 2.

Trois policiers sont accusés d'avoir infligé des violences volontaires en réunion à un jeune homme interpellé à Aulnay-sous-Bois jeudi dernier et un autre de l'avoir violé avec sa matraque.

Théo, âgé seulement de 22 ans, raconte:

"Je savais que là où on était il n'y avait pas de caméras, j'ai réussi à me débattre, je suis parti devant les caméras. J'ai pas cherché à fuir

Les policiers lui ont déchiré son sac tout en m'insultant.

Un policier me regarde, j'étais de dos, mais j'étais en trois quarts, donc je voyais ce qu'il faisait derrière moi.

Il prend sa matraque et il me l'a enfoncée dans les fesses, volontairement.

Dès qu'il m'a fait ça, je suis tombé sur le ventre, j'avais plus de force.

Là il me dit les mains dans le dos, j'ai dû mettre mes mains dans le dos, ils m'ont mis les menottes et là ils m'ont dit assieds-toi maintenant, je leur ai dit j'arrive pas à m'asseoir, je sens plus mes fesses, et ils m'ont mis des gaz lacrymogènes dans la tête."

Aulnay-sous-Bois: Le témoignage de Théo qui... by morandini