L’attaquant international français Djibril Cissé annonce mettre un terme définitif à sa carrière à l’âge de 35 ans

18:35

L’attaquant international français Djibril Cissé a annoncé ce lundi mettre un terme définitif à sa carrière à l’âge de 35 ans.

L’ancien joueur de Marseille devient consultant pour Yahoo Sport.

Il confie: « J'ai aimé être footballeur. Jusqu'à maintenant, le ballon a été toute ma vie. J'aurais aimé poursuivre une carrière interrompue malgré moi mais il me faut admettre aujourd'hui que le football, c'est fini », explique-t-il à nos confrères.

Et d'évoquer ses projets. « C'est avec la même passion que je vais entièrement me consacrer à la musique, à la mode et à Yahoo Sport », a-t-il détaillé.

« Je vais m'investir corps et âme dans ma carrière de DJ, de producteur et de consultant ainsi que développer ma marque de vêtements. Merci à tous pour votre soutien. L'aventure continue, une autre vie commence. Un lion ne meurt jamais », a-t-il conclu.



Djibril Cissé s'exprime chez Cyril Hanouna dans... par morandini