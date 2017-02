L'animateur des "Z'amours", Tex, se dit blessé du "manque de reconnaissance de la part de France 2"

13:00

A l'occasion de la Saint-Valentin, le jeu "Les Z'amours" sur France 2 proposera un numéro spécial.

Dans une interview accordée à Télé Star, Tex a expliqué souffrir "d'un manque de reconnaissance de la part de la chaîne".

"Pour les 10 ans, pour les 15 ans, je pense que la chaîne aurait pu peut-être faire un effort. Je le demande tous les ans [de faire un prime] depuis cinq ans. Ça serait sympa de nous offrir un prime de temps en temps", ajoute l'animateur.

"On nous a mis pas mal de trucs pour nous dézinguer, ça n'a jamais marché", indique-t-il en évoquant le fait que, depuis le début de l'année, le jeu est face aux "Feux de l'amour" sur TF1.

Et d'ajouter : "On couvre le même public. Le plus étonnant ce sont les choix de nos directeurs des programmes qu'on connait peu ou pas. Ils se font sans nous alors que c'est nous qui faisons de l'antenne".

.



Crise de jalousie sur le canapé des "Z'amours... par morandini