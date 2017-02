Avant de réussir le casting pour la série "This is us", Chrissy Metz n'avait sur son compte en banque que ... 81 cents!

17:01

Il y a un an Chrissy Metz, star de la série "This Is Us", avait 81 cents sur son compte en banque quand elle commencé à jouer dans la série. Elle ne l'oubliera jamais. La comédienne raconte son parcours dans un billet publié sur le site Glamour US .

"Je suis née à Homestead, en Floride. Mes parents ont divorcé quand j'avais huit ans. Je n'ai jamais vraiment connu mon père et ma mère nous a ma sœur aînée et mon frère élevé seule."

Elle raconte que cette dernière se privait de repas pour pouvoir les nourrir en prétextant de ne pas avoir faim. "Elle se privait de manger pour nous nourrir, mon frère, ma soeur et moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, je vois la nourriture comme une preuve d'amour"

"Ma mère s'est finalement remariée et a eu deux filles. Elle et mon beau-père ont fait du mieux qu'ils pouvaient."

Un jour, elle accompagne sa soeur, belle, grande et mince, à un casting à Gainesville, en Floride. Elle chante "Beautiful" de Christina Aguilera. Le lendemain , elle a appelé ma sœur pour lui proposer un contrat de mannequin et elle me dit de présenter à des agents à Los Angeles.

Mais là-bas, c'est la galère. Les castings sans succès s'enchainent et pour se nourrir fait du baby sitting.

Enfin, en 2014, on lui propose un rôle dans la série American Horror Story. "Quand j'ai obtenu ce rôle, je me suis dit: Ça y est, ma carrière est lancée! Mais quand le tournage s'est terminé, plus rien. J'ai failli retourner en Floride. Ma mère m'a dit: Tu peux être malheureuse ici et ne pas suivre ton rêve, ou être malheureuse à Los Angeles mais au moins tu essaies de l'atteindre. Je suis donc restée. Je continuais à auditionner, sans épargne et pas d' argent."

Quand Chrissy a appris qu'elle allait jouer dans This is us, elle n'avait que 81 centimes sur son compte en banque. "Je pourrais pleurer maintenant en y repensant."

Aujourd'hui sa vie a pris un autre tournant et la privation n'est plus de son quotidien. "C'est complètement fou de se dire qu'avant je n'avais pas assez d'argent pour me payer à manger et aujourd'hui, on m'offre des repas gratuits", explique l'actrice.

Et de conclure : "J'espère avoir assez de succès pour pouvoir rembourser tous ceux qui m'ont aidée quand j'en avais besoin. Je serai toujours reconnaissante de ce qui m'arrive."



