Penelopegate: Découvrez la lettre ouverte d'une infirmière en colère à François Fillon qui fait le buzz

"Lettre d'une infirmière, à la famille Fillon" voici comment commence la lettre ouverte à François Fillon d'une infirmière en colère, qui a publié sa missive sur la page facebook de "l’AP-HP : Santé Indignée". Cette dernière est très remontée et son indignation a trouvé écho auprès de nombreux internautes car son post a été partagé à ce jour près de 75000 fois .

"Je travaille en 12 heures et comme j'ai fait 3 week-ends et 10 nuits en décembre, je touche 1745 euros nets d'impôts. On est très loin des sommes à 6 ou 7 chiffres dont j'entends parler à la télé depuis une semaine."

Et dajouter:

"Dans la famille Fillon, je voudrais la mère", "Dans la famille Fillon, je voudrais les enfants....Monsieur Fillon, rebaptisé Monsieur Propre, a fait du nettoyage son cheval de bataille et son programme électoral. Il a manifestement oublié de balayer devant sa porte.

A lui qui veut supprimer 500.000 fonctionnaires et nous faire bosser 39 heures payées 35, je dis que moi, citoyenne contribuable, décrète qu'il faut supprimer toute cette racaille mafieuse politicienne qui nous pourrit la France".

"Je suis infirmière, retraitée aujourd'hui , et je sais comme vous ce que c’est de se donner à fond dans ce métier pour le petit salaire que nous percevons, et ces personnes, sans même travailler perçoivent des sommes faramineuses. Quelle honte, qu'elle est belle, notre France !!! Battez-vous, je suis à vos côtés"

Et de conclure : "Le pire dans cette histoire est que la seule qui profite en se taisant est Marine Lepen.

Quand on fait la liste des familles Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Juppé, Hollande, Valls, Fillon qui ont conduit la France dans la merde actuelle avec 8 millions de chômeurs et autant de pauvres, il y a de quoi vomir. Quand on voit comment les gens se privent de soins parce que les mutuelles sont devenues trop chères, quand on voit comment Touraine nous ment en permanence sur la santé, il y a de quoi gerber. Quand on fait la liste des scandales politiques, la liste des scandales sanitaires pour ne citer que ceux-ci, il y a de quoi ne plus aller voter car oui ils sont tous pourris."



