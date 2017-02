Florent Pagny s'en prend à Olivia Ruiz et Julien Doré: "Contrairement à eux, Matt Pokora est très poli, sympa"

12:00

A l'occasion du lancement de la sixième saison de "The Voice" le samedi 18 février en prime sur TF1 , Florent Pagny et Matt Pokora ont accordé une interview à Télé Cable Sat.

Le chanteur de "Savoir aimer" a évoqué l'arrivée du petit nouveau à ses côtés dans le jury du télé-crochet.

"J'avais croisé Matt sur des plateaux, et contrairement à certains artistes de la jeune génération comme Olivia Ruiz ou Julien Doré, il est très poli", a déclaré Florent Pagny.

Et d'ajouter : "Il est venu me saluer gentiment. Il est sympa, il connaît son sujet et il cartonne".

Pour lui, "il a sa place dans le fauteuil".

Il y a quelques semaines, Florent Pagny s'en était pris à Julien Doré dans "Thé ou café" sur France 2 (voir vidéo ci-dessous). En 2013, dans une interview, le chanteur avait déclaré qu'il "n'aime pas" Olivia Ruiz.

