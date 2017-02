Audience: Le Super Bowl attire 326.000 téléspectateurs cette nuit en France sur W9

09:37

Hier soir, à minuit, W9 diffusait le Super Bowl.

La rencontre entre les New England Patriots et Atlanta a réuni 326.000 téléspectateurs et 9,1 % de parts de marché.

New England a remporté pour la cinquième fois de son histoire dimanche le Super Bowl, la prestigieuse finale du Championnat de football américain (NFL), au terme d'un incroyable et inédit retournement de situation face à Atlanta, battu 34 à 28 en prolongation.

L'année dernière, le programme avait captivé 348.000 personnes sur la chaîne du groupe M6.

