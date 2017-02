Super Bowl: Revoir l'intégralité des 13 minutes du show de Lady Gaga et son message anti-Trump - Vidéo

03:59

On l'attendait et elle a été à la hauteur des espérance avec un début seule sur le toit du NRG Stadium, Lady Gaga, habillée d'un bustier métallique, a débuté son show en chantant «God Bless America» avec derrière elle des dizaines de qui se sont réunis dans le ciel pour former le drapeau américain.

Elle a ensuite interprété «This Land is Your Land» (Cette terre et votre terre) qui rappellent notamment que les Etats-Unis sont «une nation de liberté et de justice pour tous», mais qui est également le slogan très souvent repris par les manifestants contre le décret Trump limitant l'entrée des étrangers.

Suspendue par des filins, la chanteuse américaine d'origine italienne s'est ensuite jetée dans le vide pour rejoindre la scène dressée sur la pelouse

