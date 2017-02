Super Bowl: Justin Timberlake et Christopher Walken ensemble pour une pub pour une boisson antioxydante - Regardez

11:02

Justin Timberlake et Christopher Walken ensemble pour une pub pour une boisson antioxydante, c'était l'un des évènements du Super Bowl hier soir à la télé américaine pendant la mi-temps.

On comprend mieux quand on sait que Bai est une marque dans laquelle Justin Timberlake a investi de l'argent et est conseiller..

Mais ne gâchons pas notre plaisir car c'est un vrai beau moment de jeu d'acteur.

Super Bowl: Justin Timberlake et Christopher... by morandini