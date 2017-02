Super Bowl: En pleine polémique sur le décret Trump, Coca Cola diffuse une pub vantant le multiculturalisme - Regardez

09:51

Alors que les Etats-Unis ont rarement été aussi divisés et alors que le débat fait rage autour de la décision de Donald Trump de bannir 7 pays, Coca Cola a décidé de vanter le multiculturalisme américain dans un spot diffusé juste avant le Super Bowl.

Un vrai message politique envoyé à des dizaines de millions de téléspectateurs.

Il s'agit en fait d'une publicité qui a 3 ans, mais qui n'avait jamais été rediffusée depuis.

On peut y voir des images de plusieurs anonymes issus de cultures et religions différentes, et entendre "America is beautiful" chantée en plusieurs langues.

Pour mémoire la justice a infligé un nouveau camouflet à Donald Trump sur son décret migratoire, confirmant que les ressortissants de sept pays musulmans, visés par le texte controversé, pouvaient continuer de rentrer aux Etats-Unis. La cour d’appel fédérale de San Francisco a rejeté l’appel formulé samedi soir par le ministère américain de la Justice contre une décision prise la veille par un juge de Seattle.

Elle a ainsi maintenu cette décision du magistrat James Robart, qui avait émis vendredi une injonction temporaire qui a effet sur l’ensemble du territoire américain, bloquant le décret présidentiel le temps qu’une plainte déposée lundi soit examinée.

Regardez

.



Super Bowl: En pleine polémique sur le décret... by morandini