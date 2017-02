Affaire Fillon : Eric Ciotti accuse Jean-Pierre Jouyet d'être à l'origine des révélations: "Je n'ai pas de preuve, mais il y a du bon sens"- Regardez

10:45

Hier soir dans "Salut les terriens" sur C8, Thierry Ardisson recevait Eric Ciotti.

L'homme politique est revenu sur le Peneloppe Gate et a accusé Jean-Pierre Jouyet d'être le responsable de toute cette affaire, sans en avoir la preuve.

"La question qu'il faut se poser est "A qui profite le crime?"", a-t-il d'abord déclaré.

Et d'ajouter: "François Fillon est en passe de devenir le prochain président de la République. Celui qui est son principal et premier concurrent jusqu'à quelques jours, c'est Macron. Qui dispose de toutes ces informations? C'est Bercy, l'administration fiscale. Je n'ai pas de preuve , on fait des supputations, mais il y a du bon sens. A qui profite le crime? Qui a les éléments? Après vous rejoignez tout ça, et vous en faîtes les conclusions.

Regardez



