Pierre Arditi se dit très mal à l'aise face à la façon dont la presse et les foules se jettent sur Fillon - Regardez

Pierre Arditi était hier soir un des invités de Laurent Ruquier sur France 2.

L'acteur a parlé très justement en précisant tout d'abord "qu'il ne parlait pas des faits eux-même car il ne connaissait pas le dossier" mais de façon général, il était de plus en gêné par la façon dont la presse et les foules se jetaient sur un homme "qui ressemble de plus en plus à un animal traqué, blessé avec une plaie béante".

Regardez

Pierre Arditi se dit très mal à l'aise face à... by morandini