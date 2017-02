Le comédien et metteur en scène Franck Lapersonne au meeting de Marine Le Pen: "Victor Hugo n'a pas appris l'arabe !"

11:00

Franck de Lapersonne, le comédien et metteur en scène a annoncé son ralliement ce samedi lors des « Assises présidentielles » du Front national à Lyon.

Le site de 20 Minutes raconte son intervention à la tribune:

"Emmanuel Macron a été qualifié de « fringant poulain du parti de l’étranger », Penelope et François Fillon ont été traités de « Thénardier de la Sarthe », quand Benoît Hamon a été qualifié d'«hologramme» de Jean-Luc Mélenchon. (...)

Mais la phrase qui a déclenché les applaudissements les plus nourris est la suivante :

«Victor Hugo n’a pas appris l’arabe, et ça me fait plaisir de le savoir», a-t-il lancé à la foule qui a scandé : « On est chez nous »

.



