Jean-Luc Lemoine revient sur le "chat-bite" dans TPMP: "Scandale sexuel ? Faut pas exagérer!" - Regardez

Dans "Le Tube" sur Canal Plus, Jean-Luc Lemoine est notamment revenu sur les différentes polémiques qui ont touché "Touche pas à mon poste".

"Les gens ont aimé l'émission parce qu'elle était excessive. Et maintenant les gens lui reprochent d'être excessive par moment", a-t-il regretté.

Et Jean-Luc Lemoine d'ironiser: "Il y a même des journalistes sérieux qui m'appellent en me questionnant sur des polémiques. Franchement, j'ai l'impression de faire partie du gouvernement par moments. Je suis parfois surpris. (...) Si on s'occupe beaucoup de Touche pas à mon poste, c'est que la France va plutôt bien".

Et d'évoquer une séquence de "Touche pas à mon poste" qui avait déclenché de vives réactions, dans laquelle Cyril Hanouna posait la main de Capucine Anav sur son sexe.

Le chroniqueur, qui avait diffusé cette scène dans sa rubrique, confie: "Pour moi, c'était tellement banal… j'avais montré un an auparavant Enora qui faisait un chat-bite sur moi et je l'avais envoyée promener et ça n'avait dérangé personne… Et là, c'est devenu 'scandale sexuel' !".

Avant d'ajouter: "Que les gens trouvent ça lourdingue, je l'entends. Scandale sexuel, faut quand même pas exagérer".

"Tout dépend de la grille d'analyse que vous posez sur "Touche pas à mon poste". En ce moment, la grille d'analyse, c'est 'Qu'est-ce qui va faire le buzzé", a-t-il poursuivi.

Il précise que malgré cela, Cyril Hanouna lui fait totalement confiance : "Cyril m'a dit : 'On ne change rien. On reste libre. Sinon c'est la fin. Il me fait une confiance totale.



Jean-Luc Lemoine revient sur le "chat-bite" qui... par morandini