Découvrez les grandes annonces faites cet après-midi à Lyon par Emmanuel Macron sur son programme

18:18

L'ancien ministre de l'économie et candidat à la présidentielle tient son meeting au palais des sports de Gerland.

Voici les principales annonces d'Emmanuel Macron

- Je veux diviser par 2 le nombre d'élèves par classe

"Je veux diviser par 2 le nombre d'élèves par classe et mieux payer les profs qui sont dans les quartiers difficiles.

En CP et en CE1, dans toutes les zones d'éducation prioritaire, je paierai beaucoup mieux les enseignants qui iront y travailler.

Ils auront plus d'autonomie pour conduire leur projet."

- Je supprimerai le RSI

"Ils m'ont demandé du travail.

La possibilité de vivre, dignement, de leur travail.

Alors pour se faire, je veux, dans notre pays, que créer, qu’œuvrer pour son travail, soit plus simple.

Et pour cela, je supprimerai le RSI.»

- Je veux un budget de la Défense porté à 2% du PIB

"Le budget de la Défense doit être porté à 2% du PIB.

Je veux une Défense plus européenne, et des partenariats entre la France et l'Allemagne, et je l'ai expliqué à Berlin."

- Je vais lutter contre le terrorisme

"La lutte contre le terrorisme, c'est aussi une lutte à mener partout.

Avec nos forces de l'ordre et un formidable courage.

Pour cela, je me suis engagé à ce que 10.000 fonctionnaires soient recrutés dans le quinquennat à venir mais également une réorganisation pour que la protection des Français soit plus efficace.

Nous réorganiserons nos forces de renseignement, pour un renseignement territorial plus efficace et présent."

- Je veux une police du quotidien

"Nous recréerons une police de sécurité quotidienne.

Non pas pour jouer au foot avec les jeunes. Mais pour assure la sécurité au quotidien".

- Je veux baisser les dépenses de fonctionnement

"Je veux une stratégie de baisse des dépenses de fonctionnement sur cinq ans que je présenterai avant la fin de ce mois dans le détail.

Et en parallèle, une politique d'investissement sur nos grandes priorités: le numérique, l'énergie, la modernisation de l'état et la formation de nos jeunes.»

- Je veux défendre l'écologie

"Nous sommes écologistes par responsabilité, par devoir.

Et pour cela, je veux que nous poursuivions la trajectoire en terme de transition énergétique et environnementale."

- Je veux un pass de 500 euros pour les jeunes et la culture

"Un pass de 500 euros, comme l'Italie, pour chaque jeune pour qu'ils puissent accéder à la culture.

J'ai commencé à discuter avec les géants du numérique pour financer ce pass"

.



Emmanuel Macron à Lyon by morandini